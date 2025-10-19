Рейтинг@Mail.ru
В администрации Трампа сомневаются, что встреча с Ким Чен Ыном состоится - РИА Новости, 19.10.2025
02:46 19.10.2025
В администрации Трампа сомневаются, что встреча с Ким Чен Ыном состоится
В администрации Трампа сомневаются, что встреча с Ким Чен Ыном состоится
в мире
кндр (северная корея)
сша
южная корея
дональд трамп
ким чен ын
оон
кндр (северная корея)
сша
южная корея
CNN: в администрации США сомневаются, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Многие в американской администрации сомневаются, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Ранее журнал Nikkei Asia сообщал, что Трамп может встретиться с лидером КНДР в ходе визита в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп назвал КНДР ядерной державой
21 января, 05:31
"Чиновники администрации Трампа в частном порядке обсуждают организацию встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, когда Трамп посетит Азию в следующем месяце, хотя многие сомневаются в том, что она в итоге состоится", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что никакие логистические вопросы по этой встрече пока серьезным образом не обсуждались, а между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких коммуникаций, как перед встречей двух лидеров в первый президентский срок Трампа.
Телеканал указывает, что отправленное ранее в этом году письмо Трампа в адрес лидера КНДР не было принято северокорейской стороной, поэтому и не нашло ответ.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
КНДР призвала США отказаться от агрессивных намерений
25 мая, 06:29
Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп подчеркнул свои усилия по поддержанию мира на фоне слухов о возможной попытке возобновить личные контакты с лидером КНДР во время его визита в Южную Корею для участия в саммите АТЭС, который пройдет 31 октября – 1 ноября в городе Кёнджу.
Президент США выразил надежду встретиться с лидером КНДР и возобновить личную дипломатию, которая ранее привела к трем встречам между ними: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года.
Со своей стороны, Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году
25 августа, 20:18
 
