В администрации Трампа сомневаются, что встреча с Ким Чен Ыном состоится

Телеканал указывает, что отправленное ранее в этом году письмо Трампа в адрес лидера КНДР не было принято северокорейской стороной, поэтому и не нашло ответ.

Со своей стороны, Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.