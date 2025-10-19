Рейтинг@Mail.ru
Вэнс опубликовал провокационный видеоролик с Трампом в образе короля
02:06 19.10.2025 (обновлено: 08:53 19.10.2025)
Вэнс опубликовал провокационный видеоролик с Трампом в образе короля
2025
в мире, сша, дональд трамп, нэнси пелоси, чак шумер
В мире, США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Чак Шумер
Вэнс опубликовал провокационный видеоролик с Трампом в образе короля

Вэнс опубликовал видео с Трампом в образе короля на фоне протестов

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разгар масштабных общенациональных протестов и продолжающейся приостановки работы федерального правительства опубликовал провокационный видеоролик с президентом США Дональдом Трампом в образе короля.
Вэнс загрузил на платформу Bluesky сгенерированный ИИ видеоролик, в котором Трамп изображен в образе монарха, держащего меч. Кульминацией стала сцена, в которой известные демократы, экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер, преклоняют колени перед Трампом.
Тем временем правительственный шатдаун продолжается уже 19 дней. Организаторы протестов No Kings ("Нет королям") ранее сообщили РИА Новости, что почти 7 миллионов человек в США вышли на демонстрации против политики Трампа. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций 14 июня, отметили в No Kings Organization.
Столкновения федеральных правоохранительных органов и участников акции протеста в Бродвью, штат Иллинойс - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Организаторы сообщили, что на протесты No Kings вышли миллионы американцев
В миреСШАДональд ТрампНэнси ПелосиЧак Шумер
 
 
