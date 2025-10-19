Организаторы сообщили, что на протесты No Kings вышли миллионы американцев

ЧИКАГО, 19 окт - РИА Новости. Организаторы протестов No Kings ("Нет королям") сообщили РИА Новости, что почти 7 миллионов человек в США вышли на демонстрации против политики президента страны Дональда Трампа.

"На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти 7 миллионов американцев... в более чем 2700 городах и населённых пунктах", - сообщили в No Kings Organization.

На данный момент власти США не публиковали официальных данных о численности протестов в стране.

Таким образом, в субботу на протесты вышли на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций 14 июня, отметили организаторы.

При этом одни из организаторов демонстрации в центре Чикаго , НКО Indivisible Chicago Alliance, сообщили РИА Новости, что на протест в их городе вышли до 250 тысяч человек.

В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Первые митинги No Kings, состоявшиеся 14 июня, пришлись на день военного парада и 79-летия президента.