Организаторы сообщили, что на протесты No Kings вышли миллионы американцев
00:22 19.10.2025 (обновлено: 00:40 19.10.2025)
Организаторы сообщили, что на протесты No Kings вышли миллионы американцев
2025
В Чикаго акция протеста против политики Трампа
В Чикаго началась акция протеста против политики Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции и размещения нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы сообщили, что на протесты No Kings вышли миллионы американцев

На протесты No Kings против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек

Столкновения федеральных правоохранительных органов и участников акции протеста в Бродвью, штат Иллинойс
Столкновения федеральных правоохранительных органов и участников акции протеста в Бродвью, штат Иллинойс
© Getty Images / Scott Olson
Столкновения федеральных правоохранительных органов и участников акции протеста в Бродвью, штат Иллинойс. Архивное фото
ЧИКАГО, 19 окт - РИА Новости. Организаторы протестов No Kings ("Нет королям") сообщили РИА Новости, что почти 7 миллионов человек в США вышли на демонстрации против политики президента страны Дональда Трампа.
"На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти 7 миллионов американцев... в более чем 2700 городах и населённых пунктах", - сообщили в No Kings Organization.
На данный момент власти США не публиковали официальных данных о численности протестов в стране.
Таким образом, в субботу на протесты вышли на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций 14 июня, отметили организаторы.
При этом одни из организаторов демонстрации в центре Чикаго, НКО Indivisible Chicago Alliance, сообщили РИА Новости, что на протест в их городе вышли до 250 тысяч человек.
В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Первые митинги No Kings, состоявшиеся 14 июня, пришлись на день военного парада и 79-летия президента.
В пятницу Трамп в интервью Fox News заявил, комментируя предстоящие протесты против своей политики, что он не король.
