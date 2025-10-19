Посольство США в Тринидаде и Тобаго предупредило о повышенной готовности

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Посольство США в Тринидаде и Тобаго уведомило о состоянии повышенной готовности, из-за чего просит не посещать американские правительственные объекты в этой стране в праздничные выходные, следует из его пресс-релиза.

Тринидаде и "По причине состояния повышенной готовности, пожалуйста... воздержитесь от посещения всех государственных учреждений США Тобаго во время праздничных выходных", - говорится в пресс-релизе.

Предупреждение основано на угрозах американцам, которые "могут быть связаны" с сохраняющейся напряженностью в регионе, заявил министр внутренней безопасности Тринидада и Тобаго Роджер Александр агентству Ассошиэйтед Пресс.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками на пути в сторону США, добавив, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, находившихся на борту.

Ранее премьер Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар поддержала удар США по предположительно принадлежащей банде "Поезд Арагуа", заявив, что и она лично, и большинство жителей республики "рады, что военно-морские силы США успешно выполняют свою миссию".