Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Тринидаде и Тобаго предупредило о повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/ssha-2049155461.html
Посольство США в Тринидаде и Тобаго предупредило о повышенной готовности
Посольство США в Тринидаде и Тобаго предупредило о повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2025
Посольство США в Тринидаде и Тобаго предупредило о повышенной готовности
Посольство США в Тринидаде и Тобаго уведомило о состоянии повышенной готовности, из-за чего просит не посещать американские правительственные объекты в этой... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T00:08:00+03:00
2025-10-19T00:08:00+03:00
в мире
сша
тринидад
тобаго
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933764_0:8:3121:1764_1920x0_80_0_0_ce04a1dc3ba885ab5406c57812292277.jpg
https://ria.ru/20251016/kolumbiya-2048508094.html
https://ria.ru/20250910/venesuela-2040817785.html
сша
тринидад
тобаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933764_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_01cca24254d8b61030623d25ff1f6ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тринидад, тобаго, дональд трамп
В мире, США, Тринидад, Тобаго, Дональд Трамп
Посольство США в Тринидаде и Тобаго предупредило о повышенной готовности

Посольство США попросило не посещать американские объекты в Тринидаде и Тобаго

© iStock.com / rpeters86Вид на Тринидад
Вид на Тринидад - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© iStock.com / rpeters86
Вид на Тринидад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Посольство США в Тринидаде и Тобаго уведомило о состоянии повышенной готовности, из-за чего просит не посещать американские правительственные объекты в этой стране в праздничные выходные, следует из его пресс-релиза.
"По причине состояния повышенной готовности, пожалуйста... воздержитесь от посещения всех государственных учреждений США в Тринидаде и Тобаго во время праздничных выходных", - говорится в пресс-релизе.
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: в Колумбии задержали одного из лидеров банды "Поезд Арагуа"
16 октября, 00:23
Предупреждение основано на угрозах американцам, которые "могут быть связаны" с сохраняющейся напряженностью в регионе, заявил министр внутренней безопасности Тринидада и Тобаго Роджер Александр агентству Ассошиэйтед Пресс.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками на пути в сторону США, добавив, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, находившихся на борту.
Ранее премьер Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар поддержала удар США по предположительно принадлежащей банде "Поезд Арагуа", заявив, что и она лично, и большинство жителей республики "рады, что военно-морские силы США успешно выполняют свою миссию".
Тринидад и Тобаго расположен в 11 километрах к северу от побережья Венесуэлы в Карибском море, что делает его ближайшим к Венесуэле островным государством. Две страны разделяет пролив Бокас-дель-Драгон ("Пасть Дракона").
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России агрессию США в Карибском море
10 сентября, 02:26
 
В миреСШАТринидадТобагоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала