МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1600 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

ЕС сопротивляется неминуемому

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Запад, который и так давно взял курс на милитаризацию, якобы ради мира должен быть готов к вероятности войны "как морально, так и в военном отношении".

Украина и политика Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие в ущерб американским интересам.

Он вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима.

Трамп также заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине.

Владимир Зеленский утверждает, что президент США не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя, по данным американских СМИ, на личной встрече в Белом доме в пятницу американский лидер ответил ему отказом.

Британская газета Telegraph опубликовала карикатуру на Зеленского, высмеяв его визит в Вашингтон , который не принес Киеву ничего из желаемого.

В администрации президента США признали, что Вашингтон оказывает на Киев больше давления, чем на Москву в вопросе урегулирования украинского конфликта, лидер Соединенных Штатов не хочет давить на президента РФ Владимира Путина , пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.