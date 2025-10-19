Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 19 октября: ВС России освободили два населенных пункта - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 19.10.2025
Спецоперация, 19 октября: ВС России освободили два населенных пункта
Спецоперация, 19 октября: ВС России освободили два населенных пункта - РИА Новости, 19.10.2025
Спецоперация, 19 октября: ВС России освободили два населенных пункта
Российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в... РИА Новости, 19.10.2025
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, михаил ульянов (дипломат)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, Михаил Ульянов (дипломат)

Спецоперация, 19 октября: ВС России освободили два населенных пункта

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1600 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Глава Минобороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны
Вчера, 11:30

ЕС сопротивляется неминуемому

Евросоюз и НАТО демонстрируют готовность поддерживать Киев "до последнего украинца", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Запад, который и так давно взял курс на милитаризацию, якобы ради мира должен быть готов к вероятности войны "как морально, так и в военном отношении".

Украина и политика Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие в ущерб американским интересам.
Он вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима.
Трамп также заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
Вчера, 16:45
Владимир Зеленский утверждает, что президент США не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя, по данным американских СМИ, на личной встрече в Белом доме в пятницу американский лидер ответил ему отказом.
Британская газета Telegraph опубликовала карикатуру на Зеленского, высмеяв его визит в Вашингтон, который не принес Киеву ничего из желаемого.
В администрации президента США признали, что Вашингтон оказывает на Киев больше давления, чем на Москву в вопросе урегулирования украинского конфликта, лидер Соединенных Штатов не хочет давить на президента РФ Владимира Путина, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Европейские лидеры обязательно сделают всё возможное, чтобы попытаться сорвать встречу президентов России и США в Будапеште, потому что большинство политиков в ЕС нацелены на продолжение конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп прокомментировал перспективы территориальных потерь Украины
Вчера, 18:09
 
