https://ria.ru/20251019/spetsoperatsiya-2049195859.html
ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:18:00+03:00
2025-10-19T12:18:00+03:00
2025-10-19T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ