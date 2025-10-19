https://ria.ru/20251019/spetsoperatsiya-2049172005.html
Российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пусковая установка HIMARS и до взвода боевиков ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожена стартовая позиция американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Владимировка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уничтожена пусковая установка и автомобили сопровождения, а также до взвода личного состава противника.