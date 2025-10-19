Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 19.10.2025
Российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области
Российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области - РИА Новости, 19.10.2025
Российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области
Пусковая установка HIMARS и до взвода боевиков ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
вооруженные силы украины
черниговская область
2025
безопасность, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области

ВС России уничтожили установку HIMARS у Владимировки в Черниговской области

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пусковая установка HIMARS и до взвода боевиков ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожена стартовая позиция американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Владимировка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уничтожена пусковая установка и автомобили сопровождения, а также до взвода личного состава противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
