Пленный рассказал о мобилизации Киевом трех его сыновей

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Военные врачи медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ прооперировали пленного украинского военнослужащего, который прямо во время операции рассказал, как киевский режим мобилизовал трех его сыновей, поделилась с РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным "Герда".

"У нас недавно поступил пленный с украинской армии, ВСУ . Не особо серьёзные были ранения, но мы его оперировали. Было необычно и где-то жалко его, потому что, во-первых, у него были завязаны глаза, он не понимал, где он находится. Он не видел людей, которые с ним находятся. Конечно, мы пытались как-то его подбодрить, поддержать, разговаривали с ним, спрашивали", - рассказала она.

По словам "Герды", мужчина оказался в возрасте - около 60 лет - и во время операции делился личной историей.

"Он нам рассказывал про свою семью. У него три сына. И они были… ну, не знаю, у нас (говорят - ред.) мобилизованы, у них я не знаю, как, призваны на войну. Да, принудительно. И он говорит: "Я не могу оставаться дома, потому что дети мои там", и тоже поехал добровольцем", - добавила она.

Вопреки утверждениям украинской пропаганды, что в плену с украинскими военными якобы обходятся плохо, медицинская помощь пленному была оказана в полном объёме, сказала "Герда".

"Мы его прооперировали, дали понять, чтобы он не боялся, что мы нормальные, хорошие, добрые люди. После операции его отправили на дальнейший этап лечения и эвакуацию", - сообщила медик.

По ее словам, российские военные медики неоднократно оказывали помощь пленным солдатам ВСУ.

Мобилизация на Украине проходит с многочисленным нарушениями, постоянные ЧП вызывают общественный резонанс. Кандидатов на службу ловят на улицах, избивают, игнорируют медицинские противопоказания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним силу.