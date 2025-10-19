Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о мобилизации Киевом трех его сыновей - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 19.10.2025
Пленный рассказал о мобилизации Киевом трех его сыновей
Пленный рассказал о мобилизации Киевом трех его сыновей - РИА Новости, 19.10.2025
Пленный рассказал о мобилизации Киевом трех его сыновей
Военные врачи медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ прооперировали пленного украинского военнослужащего, который прямо во время... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
киев
в мире
украина, россия, вооруженные силы украины, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
Пленный рассказал о мобилизации Киевом трех его сыновей

Пленный рассказал на операции российским врачам о мобилизации в ВСУ трех сыновей

© AP Photo / Andrii Marienko Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Военные врачи медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ прооперировали пленного украинского военнослужащего, который прямо во время операции рассказал, как киевский режим мобилизовал трех его сыновей, поделилась с РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным "Герда".
"У нас недавно поступил пленный с украинской армии, ВСУ. Не особо серьёзные были ранения, но мы его оперировали. Было необычно и где-то жалко его, потому что, во-первых, у него были завязаны глаза, он не понимал, где он находится. Он не видел людей, которые с ним находятся. Конечно, мы пытались как-то его подбодрить, поддержать, разговаривали с ним, спрашивали", - рассказала она.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале
23 января, 20:44
23 января, 20:44
По словам "Герды", мужчина оказался в возрасте - около 60 лет - и во время операции делился личной историей.
"Он нам рассказывал про свою семью. У него три сына. И они были… ну, не знаю, у нас (говорят - ред.) мобилизованы, у них я не знаю, как, призваны на войну. Да, принудительно. И он говорит: "Я не могу оставаться дома, потому что дети мои там", и тоже поехал добровольцем", - добавила она.
Вопреки утверждениям украинской пропаганды, что в плену с украинскими военными якобы обходятся плохо, медицинская помощь пленному была оказана в полном объёме, сказала "Герда".
"Мы его прооперировали, дали понять, чтобы он не боялся, что мы нормальные, хорошие, добрые люди. После операции его отправили на дальнейший этап лечения и эвакуацию", - сообщила медик.
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Пленный сотрудник ТЦК боится мобилизации сына на Украине
17 октября 2024, 04:05
17 октября 2024, 04:05
По ее словам, российские военные медики неоднократно оказывали помощь пленным солдатам ВСУ.
Мобилизация на Украине проходит с многочисленным нарушениями, постоянные ЧП вызывают общественный резонанс. Кандидатов на службу ловят на улицах, избивают, игнорируют медицинские противопоказания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Украина Россия Вооруженные силы Украины Киев В мире
 
 
