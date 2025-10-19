https://ria.ru/20251019/spetsoperatsiya-2049166435.html
ВС России в Сумской области пресекают передвижение сил спецопераций ВСУ
ВС России в Сумской области пресекают передвижение сил спецопераций ВСУ - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России в Сумской области пресекают передвижение сил спецопераций ВСУ
ВС РФ в Сумской области пресекают передвижение подразделений сил специальных операций (ССО) и отрядов батальона "Шквал" из бывших заключенных, сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T04:31:00+03:00
2025-10-19T04:31:00+03:00
2025-10-19T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, украина, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин, Безопасность
ВС России в Сумской области пресекают передвижение сил спецопераций ВСУ
ВС России пресекают передвижение ССО и отрядов «Шквал» в Сумской области
КУРСК, 19 окт - РИА Новости. ВС РФ в Сумской области пресекают передвижение подразделений сил специальных операций (ССО) и отрядов батальона "Шквал" из бывших заключенных, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".
"Обстановка напряженная, но подконтрольная. Противник заводит штурмовиков, пехоту, спецподразделения, которые по ночи в непогоду пытаются работать. Поэтому приходится даже ночью полностью контролировать ситуацию, чтобы противника не упустить. Так называемый "Шквал" присутствует, знаю, что ССО здесь. В черной одежде ребятки бегают по ночам. Большое количество расчётов БПЛА", - рассказал "Аид".
Ранее российский президент Владимир Путин
заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России
с Украиной
. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области
.