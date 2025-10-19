ВС России в Сумской области пресекают передвижение сил спецопераций ВСУ

КУРСК, 19 окт - РИА Новости. ВС РФ в Сумской области пресекают передвижение подразделений сил специальных операций (ССО) и отрядов батальона "Шквал" из бывших заключенных, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".

"Обстановка напряженная, но подконтрольная. Противник заводит штурмовиков, пехоту, спецподразделения, которые по ночи в непогоду пытаются работать. Поэтому приходится даже ночью полностью контролировать ситуацию, чтобы противника не упустить. Так называемый "Шквал" присутствует, знаю, что ССО здесь. В черной одежде ребятки бегают по ночам. Большое количество расчётов БПЛА", - рассказал "Аид".