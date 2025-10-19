В фонде Сороса готовят защиту на случай проверки налоговой, пишут СМИ

Ранее Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.