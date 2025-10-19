В фонде Сороса готовят защиту на случай проверки налоговой, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Юристы фонда Open Society Foundations ("Открытое общество", признан нежелательным в России) финансиста Джорджа Сороса готовят защиту на случай ожидаемой проверки со стороны американской налоговой, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
"Юристы организации начали готовить краткие информационные документы для ответа на ожидаемую проверку со стороны Налогового управления США (IRS)", - пишет издание.
Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа готовит изменения в IRS, которые должны позволить ведомству проводить уголовные расследования в отношении организаций левого толка, включая Open Society Foundations, в упрощенном порядке.
При этом, как пишет газета, представители фонда Сороса говорят, что пока минюст США или Налоговое управление страны с ними не связывались.
Ранее Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
