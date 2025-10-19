Рейтинг@Mail.ru
В сочинском поселке Дагомыс ликвидировали пожар в частных домах - РИА Новости, 19.10.2025
22:49 19.10.2025 (обновлено: 22:50 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/sochi-2049253513.html
В сочинском поселке Дагомыс ликвидировали пожар в частных домах
Спасатели МЧС России ликвидировали последствия возгорания в частных домовладениях в сочинском поселке Дагомыс, сообщили журналистам в ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T22:49:00+03:00
2025-10-19T22:50:00+03:00
СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Спасатели МЧС России ликвидировали последствия возгорания в частных домовладениях в сочинском поселке Дагомыс, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"В 21:49 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
В воскресенье вечером в посёлке Дагомыс в Сочи произошло возгорание двух частных домов на площади 200 "квадратов", впоследствии пожар перекинулся на ещё один частный дом и автомобиль, площадь пожара возросла до 350 квадратных метров. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщали в краевом главке. В ликвидации пожара участвовали 69 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 12 единиц техники.
