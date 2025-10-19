https://ria.ru/20251019/sochi-2049253513.html
В сочинском поселке Дагомыс ликвидировали пожар в частных домах
Спасатели МЧС России ликвидировали последствия возгорания в частных домовладениях в сочинском поселке Дагомыс, сообщили журналистам в ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.10.2025
