03:50 19.10.2025
Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США
Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США
Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер предложил план по "сохранению демократии в США". РИА Новости, 19.10.2025
2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер предложил план по "сохранению демократии в США".
"Метод, который я предлагаю для сохранения демократии - это внести предложение, такое как, к примеру, "акт о сохранении демократии". Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным... во-вторых... должна быть честная комиссия по избирательным округам... в-третьих, должна быть идентификационная карта избирателя", - заявил Шварценеггер в вечернем шоу "В настоящее время с Биллом Маром".
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп
24 мая, 18:18
Он подчеркнул, что все эти задумки уже реализованы в Европе.
Ранее Шварценеггер выступил против перекройки избирательных округов в штатах Калифорния и Техас в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии
14 ноября 2024, 07:56
 
