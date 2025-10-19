МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер предложил план по "сохранению демократии в США".
"Метод, который я предлагаю для сохранения демократии - это внести предложение, такое как, к примеру, "акт о сохранении демократии". Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным... во-вторых... должна быть честная комиссия по избирательным округам... в-третьих, должна быть идентификационная карта избирателя", - заявил Шварценеггер в вечернем шоу "В настоящее время с Биллом Маром".
Он подчеркнул, что все эти задумки уже реализованы в Европе.
Ранее Шварценеггер выступил против перекройки избирательных округов в штатах Калифорния и Техас в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии
14 ноября 2024, 07:56