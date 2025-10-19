https://ria.ru/20251019/shkola-2049202614.html
Проректор МГППУ рассказал, к чему приведет переход на 12-летнее обучение
Проректор МГППУ рассказал, к чему приведет переход на 12-летнее обучение - РИА Новости, 19.10.2025
Проректор МГППУ рассказал, к чему приведет переход на 12-летнее обучение
Переход на 12-летнее обучение может привести к выгоранию школьников, нововведение не гарантирует лучших результатов у детей в ходе учебы, поделился мнением с... РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Переход на 12-летнее обучение может привести к выгоранию школьников, нововведение не гарантирует лучших результатов у детей в ходе учебы, поделился мнением с РИА Новости проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб
заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.
"Более ранний старт обучения сам по себе не гарантирует более успешного его завершения, напротив, может привести к выгоранию, сходу с дистанции", - сказал эксперт.
Он добавил, что важнее не просто количество лет школьного обучения, а фактические знания и навыки, которые дети получают за эти годы.
"Двенадцать лет обучения само по себе не гарантирует лучших результатов, чем одиннадцать — решающую роль играет качество и эффективность организации обучения, а главный фактор качества – учителя", - добавил Косарецкий.
Он напомнил, что российские ученые регулярно говорят о рисках изменения школьных методов обучения.
"Исследования также показывают, что многие пятилетние (дети - ред.) еще не готовы к требованиям школы, к самой среде и укладу школьного образования", - заключил Косарецкий.