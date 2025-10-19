Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии выявили сальмонеллез у троих человек, отравившихся готовой едой
19.10.2025
В Бурятии выявили сальмонеллез у троих человек, отравившихся готовой едой
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у троих человек в Бурятии после массового заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления продукции одной из торговых сетей, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ).
"По данным Роспотребнадзора, заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии (шаурма и ряд других наименований). На данный момент зарегистрировано 43 случая, в том числе 21 ребенок, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз", - сообщил Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности.
"Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей. Прошу жителей быть внимательными к выбору места, где вы покупаете готовую продукцию. Особенно это касается детей", - добавил глава Бурятии.
По его словам, принимаются меры для локализации инфекции.
Сальмонеллез - это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.
Республика БурятияУлан-УдэРоссияАлексей ЦыденовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
