https://ria.ru/20251019/salmonellez--2049181272.html
В Бурятии выявили сальмонеллез у троих человек, отравившихся готовой едой
В Бурятии выявили сальмонеллез у троих человек, отравившихся готовой едой - РИА Новости, 19.10.2025
В Бурятии выявили сальмонеллез у троих человек, отравившихся готовой едой
Сальмонеллез выявлен у троих человек в Бурятии после массового заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления продукции одной из торговых сетей,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T09:38:00+03:00
2025-10-19T09:38:00+03:00
2025-10-19T09:38:00+03:00
республика бурятия
улан-удэ
россия
алексей цыденов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
https://ria.ru/20251019/narusheniya-2049180932.html
https://ria.ru/20251016/moskva-2048672601.html
республика бурятия
улан-удэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, улан-удэ, россия, алексей цыденов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Россия, Алексей Цыденов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Бурятии выявили сальмонеллез у троих человек, отравившихся готовой едой
Сальмонеллез выявлен у 3 человек в Бурятии после массового отравления
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у троих человек в Бурятии после массового заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления продукции одной из торговых сетей, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ
, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ
).
"По данным Роспотребнадзора
, заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии
(шаурма и ряд других наименований). На данный момент зарегистрировано 43 случая, в том числе 21 ребенок, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз", - сообщил Цыденов
в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности.
"Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей. Прошу жителей быть внимательными к выбору места, где вы покупаете готовую продукцию. Особенно это касается детей", - добавил глава Бурятии.
По его словам, принимаются меры для локализации инфекции.
Сальмонеллез - это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.