В Бурятии выявили сальмонеллез у троих человек, отравившихся готовой едой

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у троих человек в Бурятии после массового заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления продукции одной из торговых сетей, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ , среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ ).

"По данным Роспотребнадзора , заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии (шаурма и ряд других наименований). На данный момент зарегистрировано 43 случая, в том числе 21 ребенок, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз", - сообщил Цыденов в своем Telegram-канале

Он отметил, что цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности.

"Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей. Прошу жителей быть внимательными к выбору места, где вы покупаете готовую продукцию. Особенно это касается детей", - добавил глава Бурятии.

По его словам, принимаются меры для локализации инфекции.