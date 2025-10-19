https://ria.ru/20251019/rossija-2049245624.html
Над тремя регионами России сбили 15 украинских дронов
Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T20:44:00+03:00
2025-10-19T20:44:00+03:00
2025-10-19T20:44:00+03:00
безопасность
безопасность, россия, воронежская область, белгородская область
