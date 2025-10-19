Рейтинг@Mail.ru
Над тремя регионами России сбили 15 украинских дронов - РИА Новости, 19.10.2025
20:44 19.10.2025
Над тремя регионами России сбили 15 украинских дронов
Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РИА Новости, 19.10.2025
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РФ.
"Девятнадцатого октября текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Удар по пусковой установке РСЗО HIMARS в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области
