Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об связях с рыцарями Мальты после отъезда представителя - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/rossija-2049174677.html
В МИД рассказали об связях с рыцарями Мальты после отъезда представителя
В МИД рассказали об связях с рыцарями Мальты после отъезда представителя - РИА Новости, 19.10.2025
В МИД рассказали об связях с рыцарями Мальты после отъезда представителя
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко рассказал РИА Новости, что Москва сохраняет отношения с Суверенным Мальтийским орденом, но ему неизвестно о наличии... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T07:52:00+03:00
2025-10-19T07:52:00+03:00
родос
мальта
москва
павел i
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20230523/soltanovskiy-1873600210.html
родос
мальта
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
родос, мальта, москва, павел i, оон, в мире
Родос, Мальта, Москва, Павел I, ООН, В мире
В МИД рассказали об связях с рыцарями Мальты после отъезда представителя

Замглавы МИД Грушко: Россия сохраняет отношения с Мальтийским орденом

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко рассказал РИА Новости, что Москва сохраняет отношения с Суверенным Мальтийским орденом, но ему неизвестно о наличии или отсутствии планов назначить нового представителя ордена в России вместо уехавшего после начала СВО.
В конце 2022 года глава российской дипломатической миссии ордена Аймоне ди Савойя Аоста сообщил, что покинет страну и уедет к себе на родину, в Италию, в 2023 году. В интервью итальянской газете Corriere della Sera в марте 2025 года он в контексте конфликта на Украине назвал ошибкой не пытаться вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отношения (у России с орденом - ред.) остаются", - сказал РИА Новости Александр Грушко на полях празднования двадцатилетия канала Russia Today, комментируя соответствующую тему.
При этом замглавы МИД отметил, что у него нет информации по вопросу назначения нового главы российского представительства ордена.
В самом представительстве ранее не ответили на запрос комментария для РИА Новости. Вопросы касались того, работает ли дипмиссия ордена в Москве, остается ли Аймоне ди Савойя Аоста ее главой, а также планируется ли назначить на этот пост новое лицо. Кроме этого, агентство не получило ответ на вопрос о том, по каким темам представительство ещё поддерживает контакт с российскими властями.
Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в Иерусалиме в XI веке. В XIV веке они перебрались на остров Родос, а в XVI веке обосновались на Мальте. На рубеже XVIII и XIX веков великим магистром ордена был российский император Павел I.
В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме. Орден занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся. Он имеет статус наблюдателя при ООН, поддерживает отношения с более чем 100 государствами.
Иван Солтановский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Посол в Ватикане стал представителем России при Мальтийском ордене
23 мая 2023, 13:18
 
РодосМальтаМоскваПавел IООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала