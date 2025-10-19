Россия и Украина обменяются посылками для пленных

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и Украина на взаимной основе обменяются посылками для пленных, РФ уже собирает посылки с письмами от семей российских военнопленных, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.