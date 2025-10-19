https://ria.ru/20251019/rossija-2049166135.html
Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Россия и Украина на взаимной основе обменяются посылками для пленных, РФ уже собирает посылки с письмами от семей российских военнопленных, сообщила РИА Новости РИА Новости, 19.10.2025
Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Москалькова: в России готовит посылки с письмами для российских военнопленных