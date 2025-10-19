Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина обменяются посылками для пленных - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 19.10.2025
Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Россия и Украина на взаимной основе обменяются посылками для пленных, РФ уже собирает посылки с письмами от семей российских военнопленных
Москалькова: в России готовит посылки с письмами для российских военнопленных

© Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и Украина на взаимной основе обменяются посылками для пленных, РФ уже собирает посылки с письмами от семей российских военнопленных, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом (Дмитрием Лубинцом - ред.), что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным. Сейчас мы собираем письма от родных, которые будут вложены в посылки", - сказала она.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Украинский пленный рассказал об отношении российских военных
