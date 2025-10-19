Рейтинг@Mail.ru
19.10.2025
03:01 19.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать распорядок дня осенью
В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать распорядок дня осенью
Осенью следует придерживаться регулярного графика сна, включать в рацион сезонные овощи и фрукты и следить за психоэмоциональным состоянием, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2025
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать распорядок дня осенью

Роспотребнадзор: осенью следует придерживаться регулярного графика сна

© Фото : Freepik Утренняя зарядка
Утренняя зарядка - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Freepik
Утренняя зарядка. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Осенью следует придерживаться регулярного графика сна, включать в рацион сезонные овощи и фрукты и следить за психоэмоциональным состоянием, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Осень - это время, когда световой день становится короче, а ночи длиннее. Постарайтесь придерживаться регулярного графика сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Это поможет организму лучше восстанавливаться и поддерживать уровень энергии на протяжении дня", - пояснили в ведомстве.
Там также рекомендовали включить в распорядок дня физическую активность. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или утренняя зарядка - это отличные способы поддерживать физическую форму и укреплять иммунитет.
"Обращайте внимание на свой рацион. Включайте в него сезонные овощи и фрукты, такие как тыква, свёкла, яблоки и груши. Они богаты витаминами и минералами, что поможет укрепить иммунную систему. Не забывайте о достаточном потреблении жидкости - вода, травяные чаи и компоты помогут поддерживать водный баланс", - добавили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре предупредили, что осень может быть временем стресса из-за начала учебного года или рабочих задач, поэтому необходимо найти время для отдыха и расслабления. Чтение книг, занятия творчеством или просто прогулки на свежем воздухе помогут восстановить душевное равновесие.
Также с наступлением прохладной погоды увеличивается риск простудных заболеваний. Для укрепления иммунной системы в ведомстве рекомендовали регулярно проветривать помещения и увлажнять воздух в квартире.
"Следите за психоэмоциональным состоянием. Переход от лета к осени может вызывать у некоторых людей осеннюю хандру. Чтобы избежать этого, старайтесь находить радость в мелочах: общайтесь с близкими, проводите время на природе, занимайтесь любимыми хобби", - отметили в пресс-службе.
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
