В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать распорядок дня осенью

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Осенью следует придерживаться регулярного графика сна, включать в рацион сезонные овощи и фрукты и следить за психоэмоциональным состоянием, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Осень - это время, когда световой день становится короче, а ночи длиннее. Постарайтесь придерживаться регулярного графика сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Это поможет организму лучше восстанавливаться и поддерживать уровень энергии на протяжении дня", - пояснили в ведомстве.

Там также рекомендовали включить в распорядок дня физическую активность. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или утренняя зарядка - это отличные способы поддерживать физическую форму и укреплять иммунитет.

"Обращайте внимание на свой рацион. Включайте в него сезонные овощи и фрукты, такие как тыква, свёкла, яблоки и груши. Они богаты витаминами и минералами, что поможет укрепить иммунную систему. Не забывайте о достаточном потреблении жидкости - вода, травяные чаи и компоты помогут поддерживать водный баланс", - добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзоре предупредили, что осень может быть временем стресса из-за начала учебного года или рабочих задач, поэтому необходимо найти время для отдыха и расслабления. Чтение книг, занятия творчеством или просто прогулки на свежем воздухе помогут восстановить душевное равновесие.

Также с наступлением прохладной погоды увеличивается риск простудных заболеваний. Для укрепления иммунной системы в ведомстве рекомендовали регулярно проветривать помещения и увлажнять воздух в квартире.