В Роспатенте объяснили отказ певцу Shaman в регистрации товарного знака
07:31 19.10.2025
В Роспатенте объяснили отказ певцу Shaman в регистрации товарного знака
В Роспатенте объяснили отказ певцу Shaman в регистрации товарного знака
Зубов: выражение "Я русский" общеупотребимое, его нельзя зарегистрировать

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Глава Роспатента Юрий Зубов, комментируя РИА Новости причину отказа заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", сообщил, что выражение, которое является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, не может быть одобрено ведомством.
"Причина (отказа - ред.) – несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков", – сказал Зубов.
Он добавил, что слово или выражение, которое не может выполнять функцию товарного знака в силу того, что оно является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, не будет соответствовать критериям охраноспособности и, соответственно, не может быть зарегистрировано как товарный знак.
В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Роспатент в августе 2025 года отказал Shaman в регистрации соответствующего товарного знака.
