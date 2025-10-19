В Роспатенте объяснили отказ певцу Shaman в регистрации товарного знака

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Глава Роспатента Юрий Зубов, комментируя РИА Новости причину отказа заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", сообщил, что выражение, которое является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, не может быть одобрено ведомством.

Он добавил, что слово или выражение, которое не может выполнять функцию товарного знака в силу того, что оно является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, не будет соответствовать критериям охраноспособности и, соответственно, не может быть зарегистрировано как товарный знак.