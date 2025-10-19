https://ria.ru/20251019/rivers-2049167892.html
Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс
Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет, сообщила группа в социальной сети Instagram*. РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет, сообщила группа в социальной сети Instagram*.
"Светлая память нашему брату, Сэму Риверсу", - говорится в сообщении группы.
На данный момент причина смерти неизвестна.
История группы Limp Bizkit
началась 19 декабря 1993 года со знакомства вокалиста Фреда Дерста
и басиста Сэма Риверса, который привел в группу своего кузена, джазового барабанщика Джона Отто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская