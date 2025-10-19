Рейтинг@Mail.ru
Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс
Культура
 
04:51 19.10.2025
Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс
Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет, сообщила группа в социальной сети Instagram*. РИА Новости, 19.10.2025
фред дерст, limp bizkit, культура
Культура, Фред Дерст, Limp Bizkit, Культура
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет, сообщила группа в социальной сети Instagram*.
"Светлая память нашему брату, Сэму Риверсу", - говорится в сообщении группы.
На данный момент причина смерти неизвестна.
История группы Limp Bizkit началась 19 декабря 1993 года со знакомства вокалиста Фреда Дерста и басиста Сэма Риверса, который привел в группу своего кузена, джазового барабанщика Джона Отто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
КультураФред ДерстLimp BizkitКультура
 
 
