В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 19.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 19.10.2025
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2025
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Опасность по БПЛА в Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Последствия атаки украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ
18 октября, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
