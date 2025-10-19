https://ria.ru/20251019/rezhim-2049250915.html
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 19.10.2025
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:57:00+03:00
2025-10-19T21:57:00+03:00
2025-10-19T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
https://ria.ru/20251018/obstrel-2049063117.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Сальдо: режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Херсонской области