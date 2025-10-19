Эксперт дал совет, как законно избежать шестидневной рабочей недели

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ожидающейся в конце октября шестидневной рабочей недели можно избежать, если очень хочется, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября объясняется тем, что правительство перенесло выходной день с субботы на понедельник 3 ноября. Таким образом, отдыхать при стандартной пятидневке будем со 2 по 4 ноября включительно.
«
"Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня с 1 по 4 ноября", — советует Муравьев.
Правда, потеря в зарплате при этом неизбежна — ноябрь слишком дорогой месяц для отпуска из-за сравнительно малого количества рабочих дней. Но взять дополнительные дни для отдыха можно, заключил он.
Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате
14 октября, 02:17