Эксперт дал совет, как законно избежать шестидневной рабочей недели - РИА Новости, 19.10.2025
03:15 19.10.2025
Эксперт дал совет, как законно избежать шестидневной рабочей недели
Эксперт дал совет, как законно избежать шестидневной рабочей недели
2025-10-19T03:15:00+03:00
2025-10-19T03:15:00+03:00
общество
россия
сергей муравьев
работа
россия
общество, россия, сергей муравьев, работа
Общество, Россия, Сергей Муравьев, Работа
Эксперт дал совет, как законно избежать шестидневной рабочей недели

HR Муравьев: отпуск на 1 ноября поможет избежать шестидневки

© iStock.com / fizkesУставшая девушка в офисе
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© iStock.com / fizkes
Уставшая девушка в офисе . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ожидающейся в конце октября шестидневной рабочей недели можно избежать, если очень хочется, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября объясняется тем, что правительство перенесло выходной день с субботы на понедельник 3 ноября. Таким образом, отдыхать при стандартной пятидневке будем со 2 по 4 ноября включительно.
«
"Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня с 1 по 4 ноября", — советует Муравьев.
Правда, потеря в зарплате при этом неизбежна — ноябрь слишком дорогой месяц для отпуска из-за сравнительно малого количества рабочих дней. Но взять дополнительные дни для отдыха можно, заключил он.
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате
14 октября, 02:17
 
ОбществоРоссияСергей МуравьевРабота
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
