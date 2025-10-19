ПВО сбила семь украинских дронов над Белгородской областью

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 11.00 до 14.00 мск сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

"Девятнадцатого октября текущего года в период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.