Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 19.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
саратовская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, самарская область, саратовская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Саратовская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября т.г. до 7:00 19 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 – над территорией Самарской области, 11 – над территорией Саратовской области, пять – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Воронежской области, три – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Липецкой области, один – над территорией Волгоградской области, один – над территорией Оренбургской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Тверской области, один – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
