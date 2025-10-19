Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября т.г. до 7:00 19 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 – над территорией Самарской области, 11 – над территорией Саратовской области, пять – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Воронежской области, три – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Липецкой области, один – над территорией Волгоградской области, один – над территорией Оренбургской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Тверской области, один – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
