https://ria.ru/20251019/pvo-2049170447.html
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области - РИА Новости, 19.10.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в Миллеровском, Чертовском, Боковском и Верхнедонском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T05:53:00+03:00
2025-10-19T05:53:00+03:00
2025-10-19T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
верхнедонской район
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
верхнедонской район
ростовская область
чертковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верхнедонской район, ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Верхнедонской район, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили беспилотники в четырех районах Ростовской области