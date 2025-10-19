https://ria.ru/20251019/pvo--2049196138.html
ПВО сбила 323 украинских БПЛА за сутки
ПВО сбила 323 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 19.10.2025
ПВО сбила 323 украинских БПЛА за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
сша
2025
ПВО сбила 323 украинских БПЛА за сутки
Силы ПВО сбили 323 украинских БПЛА за сутки