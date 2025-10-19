Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил активное развитие отечественного дорожного комплекса - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 19.10.2025 (обновлено: 10:46 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/putin-2049181773.html
Путин отметил активное развитие отечественного дорожного комплекса
Путин отметил активное развитие отечественного дорожного комплекса - РИА Новости, 19.10.2025
Путин отметил активное развитие отечественного дорожного комплекса
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и указал на активное развитие этой отрасли. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T09:43:00+03:00
2025-10-19T10:46:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20250806/putin-2033795187.html
https://ria.ru/20250716/putin-2029546334.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин отметил активное развитие отечественного дорожного комплекса

Путин отметил, что дорожный комплекс РФ на подъеме

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и указал на активное развитие этой отрасли.
"С удовлетворением отмечу, что в последние годы отечественный дорожный комплекс — на подъеме", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин рассказал о состоянии дорог в России
6 августа, 18:52
Путин подчеркнул, что благодаря грамотным управленческим решениям, внедрению современных технологий и материалов в стране:
  • строят и ремонтируют сотни километров федеральных, региональных и местных трасс;
  • создают крупные логистические узлы и транспортные коридоры;
  • модернизируют инфраструктуру;
  • на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.
Президент добавил, что от работы дорожников зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Он выразил уверенность, они продолжат добиваться поставленных целей.
Путин на церемонии открытия участка Дюртюли – Ачит автомобильной дороги М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин принял участие в открытии нового участка дороги М-12
16 июля, 18:52
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала