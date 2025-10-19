Путин отметил активное развитие отечественного дорожного комплекса

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и указал на активное развитие этой отрасли.

"С удовлетворением отмечу, что в последние годы отечественный дорожный комплекс — на подъеме", — говорится в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что благодаря грамотным управленческим решениям, внедрению современных технологий и материалов в стране:

строят и ремонтируют сотни километров федеральных, региональных и местных трасс; создают крупные логистические узлы и транспортные коридоры;

модернизируют инфраструктуру; на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.