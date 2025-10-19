https://ria.ru/20251019/putin-2049181773.html
Путин отметил активное развитие отечественного дорожного комплекса
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и указал на активное развитие этой отрасли. РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником и указал на активное развитие этой отрасли.
"С удовлетворением отмечу, что в последние годы отечественный дорожный комплекс — на подъеме", — говорится в телеграмме
, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что благодаря грамотным управленческим решениям, внедрению современных технологий и материалов в стране:
- строят и ремонтируют сотни километров федеральных, региональных и местных трасс;
- создают крупные логистические узлы и транспортные коридоры;
- модернизируют инфраструктуру;
- на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.
Президент добавил, что от работы дорожников зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Он выразил уверенность, они продолжат добиваться поставленных целей.