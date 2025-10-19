https://ria.ru/20251019/putin--2049203634.html
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Путин рассказал о дружбе с Михалковым - РИА Новости, 19.10.2025
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия. РИА Новости, 19.10.2025
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Путин заявил, что в их взаимоотношениях с Михалковым есть химия