Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о дружбе с Михалковым - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:56 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/putin--2049203634.html
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Путин рассказал о дружбе с Михалковым - РИА Новости, 19.10.2025
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T13:56:00+03:00
2025-10-19T13:56:00+03:00
культура
никита михалков
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971601_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_aaaba001b677f2d46e593d431e26ecde.jpg
https://ria.ru/20251019/putin--2049203524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971601_50:0:2774:2043_1920x0_80_0_0_856b28c29d4bdffbd9a3aa5add38e319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита михалков, владимир путин, россия, общество
Культура, Никита Михалков, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал о дружбе с Михалковым

Путин заявил, что в их взаимоотношениях с Михалковым есть химия

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия.
"Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений", - сказал глава государства в фильме "Никита Михалков" к 80-летию кинорежиссера, фрагмент опубликован в Telegram-канале "Вести".
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
Президент России Владимир Путин и режиссёр Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Путин назвал Никиту Михалкова настоящим патриотом
Вчера, 13:54
 
КультураНикита МихалковВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала