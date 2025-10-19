Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Никиту Михалкова настоящим патриотом - РИА Новости, 19.10.2025
13:54 19.10.2025
Путин назвал Никиту Михалкова настоящим патриотом
Путин назвал Никиту Михалкова настоящим патриотом - РИА Новости, 19.10.2025
Путин назвал Никиту Михалкова настоящим патриотом
Режиссер Никита Михалков - настоящий патриот России в глубоком, содержательном и философском смысле этого слова, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2025
Путин назвал Никиту Михалкова настоящим патриотом

Путин назвал режиссера Никиту Михалкова настоящим патриотом России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и режиссёр Никита Михалков
Президент России Владимир Путин и режиссёр Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и режиссёр Никита Михалков. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков - настоящий патриот России в глубоком, содержательном и философском смысле этого слова, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне кажется, что самое-то главное, что он по-настоящему, не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова патриот нашей Родины", - сказал глава государства в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", фрагмент опубликован в Telegram-канале "Вести".
Кинорежиссер Владимир Фокин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
8 сентября, 15:42
8 сентября, 15:42
 
Культура Россия Никита Михалков Владимир Путин Общество
 
 
