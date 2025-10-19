Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет заседание Совбеза на следующей неделе - РИА Новости, 19.10.2025
13:32 19.10.2025
Путин проведет заседание Совбеза на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется демографическими вопросами, сообщает ВГТРК. РИА Новости, 19.10.2025
россия, павел зарубин, владимир путин, вгтрк, русское географическое общество, политика
Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин, ВГТРК, Русское географическое общество, Политика
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется демографическими вопросами, сообщает ВГТРК.
О графике президента сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. По его словам, на следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совебза РФ, мероприятия, посвященные вопросам демографии в РФ. Кроме того, ожидается участие президента в съезде Русского географического общества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Путин назвал улучшение демографии в России приоритетной задачей
11 сентября, 12:24
 
РоссияПавел ЗарубинВладимир ПутинВГТРКРусское географическое обществоПолитика
 
 
