Путин проведет заседание Совбеза на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется демографическими вопросами, сообщает ВГТРК. РИА Новости, 19.10.2025
