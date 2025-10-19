Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с Днем отца - РИА Новости, 19.10.2025
12:59 19.10.2025 (обновлено: 13:00 19.10.2025)
Путин поздравил россиян с Днем отца
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца, отметив, что очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В воскресенье в России отмечается День отца.
"Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю всех граждан России с праздником: Днем отца. У всех народов нашей многонациональной страны глава семьи испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом. Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию: берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей", - говорится в поздравлении главы государства.
Как сказал Путин, отрадно, что этот замечательный праздник, призванный подчеркнуть огромную роль отца в воспитании подрастающего поколения, в судьбе каждого человека, пользуется широкой общественной поддержкой.
Российский лидер заявил, что самые теплые поздравления - участникам специальной военной операции, которые защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают ратные, патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов. Он добавил, что народ искренне гордится их стойкостью, отвагой и мужеством.
