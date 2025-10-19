Путин поздравил россиян с Днем отца

"Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю всех граждан России с праздником: Днем отца. У всех народов нашей многонациональной страны глава семьи испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом. Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию: берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей", - говорится в поздравлении главы государства.