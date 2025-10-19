В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов

БРОДВЬЮ (штат Иллинойс, США), 19 окт – РИА Новости. Правоохранители разогнали протестующих у центра содержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, как минимум четыре человека были задержаны, передает корреспондент РИА Новости.

Протест прошел в рамках серии демонстраций No Kings ("Нет Королям") против политики президента США Дональда Трампа. Официально его начало в Бродвью было заявлено на 17 часов по местному времени (01.00 воскресенья по времени мск), однако комендантский час по распоряжению мэра населенного пункта наступает в 18 часов.

Участники акции по сравнению с теми, кто присутствовали на более масштабном протесте в центре Чикаго, вели себя вызывающе по отношению к правоохранителям и выкрикивали оскорбления. Полиция неоднократно объявляла участникам предупреждения с требованием покинуть территорию.

В прошлом правоохранители прибегали к использованию слезоточивого газа и резиновых пуль, в этот раз их использования зафиксировано не было, однако как минимум четырех участников протеста задержали, передает корреспондент РИА Новости.

Бродвью за последний месяц из тихого пригорода превратился в эпицентр протестов из-за нахождения в нем центра иммиграционной полиции США ICE. Демонстранты регулярно собираются у объекта в выходные дни, требуя прекращения рейдов против нелегальных мигрантов и открытости деятельности иммиграционной полиции.

Зачастую протестующие выходят за пределы того периметра, который им был выделен, что приводит к столкновениям с правоохранителями. Только в пятницу у центра были арестованы около 15 человек, некоторым были предъявлены обвинения за нарушения правопорядка. Протестующие настаивают, что их свободу нельзя ограничивать и апеллируют к Конституции США.