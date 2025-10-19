Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов - РИА Новости, 19.10.2025
05:39 19.10.2025
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов - РИА Новости, 19.10.2025
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов
Правоохранители разогнали протестующих у центра содержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, как минимум четыре человека были задержаны, передает... РИА Новости, 19.10.2025
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
в мире, сша, чикаго, дональд трамп
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов

Полиция разогнала протестующих против ICE в пригороде Чикаго, есть задержанные

Чикаго, США
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / Чикаго
Чикаго, США. Архивное фото
БРОДВЬЮ (штат Иллинойс, США), 19 окт – РИА Новости. Правоохранители разогнали протестующих у центра содержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, как минимум четыре человека были задержаны, передает корреспондент РИА Новости.
Протест прошел в рамках серии демонстраций No Kings ("Нет Королям") против политики президента США Дональда Трампа. Официально его начало в Бродвью было заявлено на 17 часов по местному времени (01.00 воскресенья по времени мск), однако комендантский час по распоряжению мэра населенного пункта наступает в 18 часов.
ИИ-ролик, на котором Трамп обливает грязью протестующих с истребителя - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп опубликовал ИИ-ролик, на котором он обливает грязью протестующих
05:14
Участники акции по сравнению с теми, кто присутствовали на более масштабном протесте в центре Чикаго, вели себя вызывающе по отношению к правоохранителям и выкрикивали оскорбления. Полиция неоднократно объявляла участникам предупреждения с требованием покинуть территорию.
В прошлом правоохранители прибегали к использованию слезоточивого газа и резиновых пуль, в этот раз их использования зафиксировано не было, однако как минимум четырех участников протеста задержали, передает корреспондент РИА Новости.
Бродвью за последний месяц из тихого пригорода превратился в эпицентр протестов из-за нахождения в нем центра иммиграционной полиции США ICE. Демонстранты регулярно собираются у объекта в выходные дни, требуя прекращения рейдов против нелегальных мигрантов и открытости деятельности иммиграционной полиции.
Зачастую протестующие выходят за пределы того периметра, который им был выделен, что приводит к столкновениям с правоохранителями. Только в пятницу у центра были арестованы около 15 человек, некоторым были предъявлены обвинения за нарушения правопорядка. Протестующие настаивают, что их свободу нельзя ограничивать и апеллируют к Конституции США.
Ранее организаторы протеста против Трампа в Чикаго сообщили РИА Новости, что на митинг в центре города вышло до 250 тысяч человек. Правоохранители численность протестов не публиковали.
Столкновения федеральных правоохранительных органов и участников акции протеста в Бродвью, штат Иллинойс - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Организаторы сообщили, что на протесты No Kings вышли миллионы американцев
00:22
 
В миреСШАЧикагоДональд Трамп
 
 
