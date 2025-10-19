https://ria.ru/20251019/protesty-2049169892.html
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов - РИА Новости, 19.10.2025
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов
Правоохранители разогнали протестующих у центра содержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, как минимум четыре человека были задержаны, передает... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T05:39:00+03:00
2025-10-19T05:39:00+03:00
2025-10-19T05:39:00+03:00
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3010119de0e874ace7ba5e3f8b863a27.jpg
https://ria.ru/20251019/tramp-2049169130.html
https://ria.ru/20251019/ssha-2049155856.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2730c50802fe7cf1d0a17908183a4133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, дональд трамп
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп
В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов
Полиция разогнала протестующих против ICE в пригороде Чикаго, есть задержанные
БРОДВЬЮ (штат Иллинойс, США), 19 окт – РИА Новости. Правоохранители разогнали протестующих у центра содержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, как минимум четыре человека были задержаны, передает корреспондент РИА Новости.
Протест прошел в рамках серии демонстраций No Kings ("Нет Королям") против политики президента США Дональда Трампа. Официально его начало в Бродвью было заявлено на 17 часов по местному времени (01.00 воскресенья по времени мск), однако комендантский час по распоряжению мэра населенного пункта наступает в 18 часов.
Участники акции по сравнению с теми, кто присутствовали на более масштабном протесте в центре Чикаго, вели себя вызывающе по отношению к правоохранителям и выкрикивали оскорбления. Полиция неоднократно объявляла участникам предупреждения с требованием покинуть территорию.
В прошлом правоохранители прибегали к использованию слезоточивого газа и резиновых пуль, в этот раз их использования зафиксировано не было, однако как минимум четырех участников протеста задержали, передает корреспондент РИА Новости.
Бродвью за последний месяц из тихого пригорода превратился в эпицентр протестов из-за нахождения в нем центра иммиграционной полиции США
ICE. Демонстранты регулярно собираются у объекта в выходные дни, требуя прекращения рейдов против нелегальных мигрантов и открытости деятельности иммиграционной полиции.
Зачастую протестующие выходят за пределы того периметра, который им был выделен, что приводит к столкновениям с правоохранителями. Только в пятницу у центра были арестованы около 15 человек, некоторым были предъявлены обвинения за нарушения правопорядка. Протестующие настаивают, что их свободу нельзя ограничивать и апеллируют к Конституции США.
Ранее организаторы протеста против Трампа
в Чикаго
сообщили РИА Новости, что на митинг в центре города вышло до 250 тысяч человек. Правоохранители численность протестов не публиковали.