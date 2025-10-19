https://ria.ru/20251019/protest-2049156461.html
В США на протесты против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек
В США на протесты против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек - РИА Новости, 19.10.2025
В США на протесты против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек
В США на протесты под лозунгом No Kings против политики президента Дональда Трампа вышли почти семь миллионов человек, сообщили РИА Новости организаторы.
В Чикаго акция протеста против политики Трампа
В Чикаго началась акция протеста против политики Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции и размещения нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Антиправительственная акция в центре Нью-Йорка
Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости. "Эпицентр" акции - Таймс-сквер и близлежащие улицы. Многие люди пришли с плакатами - с критикой действующей власти, миграционной службы и силовиков. Пока что акция проходит мирно, полиция не вмешивается.
Главный "герой" протестов - Трамп - в субботу отправился играть в гольф в штате Флорида, куда прилетел на выходные.
ЧИКАГО, 19 окт — РИА Новости. В США на протесты под лозунгом No Kings против политики президента Дональда Трампа вышли почти семь миллионов человек, сообщили РИА Новости организаторы.
"На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти семь миллионов американцев <...> в более чем 2700 городах и населенных пунктах", — рассказали в No Kings Organization.
Американские власти пока не публиковали официальных данных о численности протестов.
Таким образом, в субботу на митинги вышли на два миллиона человек больше, чем в первую волну демонстраций, отметили собеседники агентства.
При этом один из организаторов акций в центре Чикаго, НКО Indivisible Chicago Alliance, сообщил РИА Новости, что на протест в городе вышли до 250 тысяч человек.
В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут демонстрации под лозунгом No Kings. Первые такие митинги состоялись 14 июня и пришлись на день военного парада и 79-летия президента.
В пятницу Трамп, комментируя Fox News предстоящие протесты, заявил, что не считает себя королем.