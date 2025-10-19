В США на протесты против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек

ЧИКАГО, 19 окт — РИА Новости. В США на протесты под лозунгом No Kings против политики президента Дональда Трампа вышли почти семь миллионов человек, сообщили РИА Новости организаторы.

"На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти семь миллионов американцев <...> в более чем 2700 городах и населенных пунктах", — рассказали в No Kings Organization.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Американские власти пока не публиковали официальных данных о численности протестов.

Таким образом, в субботу на митинги вышли на два миллиона человек больше, чем в первую волну демонстраций, отметили собеседники агентства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

При этом один из организаторов акций в центре Чикаго, НКО Indivisible Chicago Alliance, сообщил РИА Новости, что на протест в городе вышли до 250 тысяч человек.

В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут демонстрации под лозунгом No Kings. Первые такие митинги состоялись 14 июня и пришлись на день военного парада и 79-летия президента.