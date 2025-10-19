"Россия — путь к спасению". Что предрек миру "спящий пророк" Эдгар Кейси

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эдгар Кейси — пожалуй, самый известный американский медиум XX века. За свою жизнь он сделал тысячи предсказаний, многие из которых, по мнению его последователей, сбылись с невероятной точностью. Более всего интригуют его пророчества о будущем — особенно те, что касаются России. Кто такой "спящий пророк" и почему приходится ему верить?
Оплеуха, изменившая жизнь
В штате Кентукки 18 марта 1877-го в семье фермера родился мальчик по имени Эдгар Кейси. Мальчика воспитывали в духе христианской добродетели. Затем он, как и все, пошел в школу. Ничто не предвещало поворотов судьбы.
На одном из уроков девятилетий Эдгар никак не мог правильно написать простое слово "хижина" (англ. — "hut"). Одноклассники подняли его на смех, а учитель пожаловался отцу.
Папаша Кейси, практиковавший "ручной метод" воспитания, несколько часов безуспешно пытался заставить сына выучить урок. В итоге не выдержал и дал тому оплеуху. Да такую сильную, что Эдгар потерял сознание.
Очнувшись, он обнаружил, что слышит голоса. По словам его биографа Томаса Сугрю, "некто" подсказал мальчонке, что нужно поспать на учебнике, — знания сами придут. Как утверждают "Аргументы и Факты", так и произошло: с тех пор Эдгару было достаточно вздремнуть с книгой под головой, чтобы узнать ее содержание.
Поля в штате Айова, США
Поля в штате Айова, США
От ларингита к пророчествам
Правда, необычные способности не сделали из него вундеркинда. В 1893 году он окончил восемь классов и пошел работать— сначала на ферму, потом в книжный магазин. Но все попытки построить карьеру рухнули из-за болезни — Кейси потерял голос из-за сильного ларингита.
В 1901-м в безуспешных поисках лечения он пришел на выступление гастролирующего гипнотизера. Тот обещал вылечить юношу за 200 долларов. Во время сеанса Эдгар поддался гипнозу и заговорил, но после пробуждения голос снова пропал. Продолжить курс необычной терапии не удалось: гипнотизер спешно уехал в другой город.
Тогда за дело взялся местный мастер Эл Лейн. Во время его сеансов Кейси заметил, что может погружаться в транс самостоятельно. В таком состоянии он слышал тот самый голос из детства.
Лейн и Кейси начали работать вместе. Эдгар впадал в транс и диктовал методы лечения, а Лейн применял их на практике. Потом они начали давать консультации "по почте" — нужно было знать только имя больного и его местонахождение, чтобы поставить диагноз, отмечают "Аргументы и Факты".
Со временем Лейн отошел от дел, а Кейси стал работать самостоятельно. На сеансах его сопровождали жена, сын и секретарша, которая все стенографировала. Именно эти записи стали основой для пророчеств, которые знатоки изучают до сих пор.
Сбывшиеся предсказания
Последователи Кейси утверждают, что точность его слов достигает 90 процентов. Медиум предсказал Великую депрессию в 1925 году — за четыре года до ее начала. Ему приписывают пророчества о двух мировых войнах, революциях в разных странах и громких научных открытиях.
Одно из самых известных, по мнению поклонников, сбылось в 1991 году. Кейси говорил об исчезновении "двух полюсов мира" — многие увидели в этом намек на распад Советского Союза.
Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии
Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии
Ресурсные войны
Среди пророчеств, которые еще ждут своего часа, есть одно — о великой войне за ресурсы. В апреле 1941 года в "стенограмме № 3976-26" Кейси говорил о кровопролитной борьбе наций, которая принесет смерть и разрушения.
"Будут возникать раздоры. Следите за ними у пролива Дэвиса, где будут попытки сохранить связь с сушей. Следите за ними в Ливии и Египте, в Анкаре и Сирии, в проливах у Австралии, в Индийском океане и Персидском заливе", — цитируют слова пророка "Аргументы и Факты".
Толкование о ресурсной войне сделали уже потомки, узнав в перечисленных географических объектах крупные месторождения нефти.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Природные катаклизмы
Есть и пророчества о природных катаклизмах. В 1936 году Кейси говорил, что из-за активности вулканов Везувия и Монтань-Пеле берега Америки охватят страшные землетрясения и цунами, которые продлятся три месяца.
В 1941 году в "стенограмме 1152-11" пророк предрек глобальный потоп. "То, что ныне является береговой линией многих земель, станет дном океанов. Восточное побережье Нью-Йорка в большинстве своем исчезнет, как и южные части штатов Каролина и Джорджия. Воды Великих Озер сольются в Мексиканский залив", — приводят его слова "Аргументы и Факты".
По словам медиума, потоп затронет весь мир — большая часть Японии уйдет под воду, как и "верхняя часть Европы".
Волна в Атлантическом океане
Волна в Атлантическом океане
"Надежда мира придет от России"
Самые интересные прогнозы Кейси касаются России. В 1930-е он произнес фразу, которую вспоминают до сих пор: "Надежда мира придет от России", сообщает издание "Царьград". Говоря о надежде, он имел в виду не правителей, а простых граждан. И добавлял: "Истина рождается через страдания".
Эдгар Кейси был глубоко верующим человеком, отмечает Life. Он состоял в протестантской общине "Ученики Христа", ежедневно читал Библию. После Второй мировой он предсказал крушение Советского Союза и верил в обновленную Россию, отошедшую от государственного атеизма. По мнению медиума, "северная страна" сможет возвеличить себя, когда придет к Богу.
Кейси предсказал возвращение России к традиционным ценностям, благодаря которым на земле воцарится мир.
Герб СССР на фасаде павильона "Космос" на ВДНХ в Москве
Герб СССР на фасаде павильона "Космос" на ВДНХ в Москве
Дружба России и США
Интересно, что Эдгар Кейси видел будущее в союзе двух держав, подчеркивает Life.
По его мнению, мир на земле настанет только через дружбу России и США.
Когда его спросили, какой будет стратегия новой России, пророк ответил: "Дружба с тем народом, который даже на своих деньгах пишет: "Уповаем на Бога" (англ. In God We Trust — надпись на долларах).
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле "Президент" в Женеве
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле "Президент" в Женеве
Золотой век человечества
После всех катаклизмов и потрясений Кейси предрекал наступление тысячелетней "золотой эры" объединенного человечества, не разделенного на расы и государства, сообщают "Аргументы и Факты".
"Царьград" отмечает, что Кейси использовал теорию циклического развития мира. Он говорил, что в России и странах бывшего СССР воплотились души древних цивилизаций. И если они пробудятся, то смогут открыть "Зал Хроник" — хранилище древних знаний, обладание которыми изменит весь мир.
По словам Life, пророк утверждал: мир на Земле зависит от "бурого медведя" — так он называл Россию.