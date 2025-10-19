МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эдгар Кейси — пожалуй, самый известный американский медиум XX века. За свою жизнь он сделал тысячи предсказаний, многие из которых, по мнению его последователей, сбылись с невероятной точностью. Более всего интригуют его пророчества о будущем — особенно те, что касаются России. Кто такой "спящий пророк" и почему приходится ему верить?

Оплеуха, изменившая жизнь

родился мальчик по имени Эдгар Кейси. Мальчика воспитывали в духе христианской добродетели. Затем он, как и все, пошел в школу. Ничто не предвещало поворотов судьбы. В штате Кентукки 18 марта 1877-го в семье фермерамальчик по имени Эдгар Кейси. Мальчика воспитывали в духе христианской добродетели. Затем он, как и все, пошел в школу. Ничто не предвещало поворотов судьбы.

написать простое слово "хижина" (англ. — "hut"). Одноклассники подняли его на смех, а учитель пожаловался отцу. На одном из уроков девятилетий Эдгар никак не мог правильнопростое слово "хижина" (англ. — "hut"). Одноклассники подняли его на смех, а учитель пожаловался отцу.

пытался заставить сына выучить урок. В итоге не выдержал и дал тому оплеуху. Да такую сильную, что Эдгар потерял сознание. Папаша Кейси, практиковавший "ручной метод" воспитания, несколько часов безуспешнозаставить сына выучить урок. В итоге не выдержал и дал тому оплеуху. Да такую сильную, что Эдгар потерял сознание.

утверждают "Аргументы и Факты", так и произошло: с тех пор Эдгару было достаточно вздремнуть с книгой под головой, чтобы узнать ее содержание. Очнувшись, он обнаружил, что слышит голоса. По словам его биографа Томаса Сугрю, "некто" подсказал мальчонке, что нужно поспать на учебнике, — знания сами придут. Как"Аргументы и Факты", так и произошло: с тех пор Эдгару было достаточно вздремнуть с книгой под головой, чтобы узнать ее содержание.

© Pixabay / 1778011 Поля в штате Айова, США © Pixabay / 1778011 Поля в штате Айова, США

От ларингита к пророчествам

работать — сначала на ферму, потом в книжный магазин. Но все попытки построить карьеру рухнули из-за болезни — Кейси потерял голос из-за сильного ларингита. Правда, необычные способности не сделали из него вундеркинда. В 1893 году он окончил восемь классов и пошел— сначала на ферму, потом в книжный магазин. Но все попытки построить карьеру рухнули из-за болезни — Кейси потерял голос из-за сильного ларингита.

обещал вылечить юношу за 200 долларов. Во время сеанса Эдгар поддался гипнозу и заговорил, но после пробуждения голос снова пропал. Продолжить курс необычной терапии не удалось: гипнотизер спешно уехал в другой город. В 1901-м в безуспешных поисках лечения он пришел на выступление гастролирующего гипнотизера. Тотвылечить юношу за 200 долларов. Во время сеанса Эдгар поддался гипнозу и заговорил, но после пробуждения голос снова пропал. Продолжить курс необычной терапии не удалось: гипнотизер спешно уехал в другой город.

Тогда за дело взялся местный мастер Эл Лейн. Во время его сеансов Кейси заметил, что может погружаться в транс самостоятельно. В таком состоянии он слышал тот самый голос из детства.

отмечают "Аргументы и Факты". Лейн и Кейси начали работать вместе. Эдгар впадал в транс и диктовал методы лечения, а Лейн применял их на практике. Потом они начали давать консультации "по почте" — нужно было знать только имя больного и его местонахождение, чтобы поставить диагноз,"Аргументы и Факты".

самостоятельно . На сеансах его сопровождали жена, сын и секретарша, которая все стенографировала. Именно эти записи стали основой для пророчеств, которые знатоки изучают до сих пор. Со временем Лейн отошел от дел, а Кейси стал работать. На сеансах его сопровождали жена, сын и секретарша, которая все стенографировала. Именно эти записи стали основой для пророчеств, которые знатоки изучают до сих пор.

Сбывшиеся предсказания

предсказал Великую депрессию в 1925 году — за четыре года до ее начала. Ему приписывают пророчества о двух мировых войнах, революциях в разных странах и громких научных открытиях. Последователи Кейси утверждают, что точность его слов достигает 90 процентов. МедиумВеликую депрессию в 1925 году — за четыре года до ее начала. Емупророчества о двух мировых войнах, революциях в разных странах и громких научных открытиях.

увидели в этом намек на распад Советского Союза. Одно из самых известных, по мнению поклонников, сбылось в 1991 году. Кейси говорил об исчезновении "двух полюсов мира" — многиев этом намек на распад Советского Союза.

© Фото : Общественное достояние Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии © Фото : Общественное достояние Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии

Ресурсные войны

Среди пророчеств, которые еще ждут своего часа, есть одно — о великой войне за ресурсы. В апреле 1941 года в "стенограмме № 3976-26" Кейси говорил о кровопролитной борьбе наций, которая принесет смерть и разрушения.

цитируют слова пророка "Аргументы и Факты". "Будут возникать раздоры. Следите за ними у пролива Дэвиса, где будут попытки сохранить связь с сушей. Следите за ними в Ливии и Египте, в Анкаре и Сирии, в проливах у Австралии, в Индийском океане и Персидском заливе", —слова пророка "Аргументы и Факты".

Толкование о ресурсной войне сделали уже потомки, узнав в перечисленных географических объектах крупные месторождения нефти.

Природные катаклизмы

говорил , что из-за активности вулканов Везувия и Монтань-Пеле берега Америки охватят страшные землетрясения и цунами, которые продлятся три месяца. Есть и пророчества о природных катаклизмах. В 1936 году Кейси, что из-за активности вулканов Везувия и Монтань-Пеле берега Америки охватят страшные землетрясения и цунами, которые продлятся три месяца.

приводят его слова "Аргументы и Факты". В 1941 году в "стенограмме 1152-11" пророк предрек глобальный потоп. "То, что ныне является береговой линией многих земель, станет дном океанов. Восточное побережье Нью-Йорка в большинстве своем исчезнет, как и южные части штатов Каролина и Джорджия. Воды Великих Озер сольются в Мексиканский залив", —его слова "Аргументы и Факты".

По словам медиума, потоп затронет весь мир — большая часть Японии уйдет под воду, как и "верхняя часть Европы".

© Pixabay / NeuPaddy Волна в Атлантическом океане © Pixabay / NeuPaddy Волна в Атлантическом океане

"Надежда мира придет от России"

сообщает издание "Царьград". Говоря о надежде, он имел в виду не правителей, а простых граждан. И добавлял: "Истина рождается через страдания". Самые интересные прогнозы Кейси касаются России. В 1930-е он произнес фразу, которую вспоминают до сих пор: "Надежда мира придет от России",издание "Царьград". Говоря о надежде, он имел в виду не правителей, а простых граждан. И добавлял: "Истина рождается через страдания".

отмечает Life. Он состоял в протестантской общине "Ученики Христа", ежедневно читал Библию. После Второй мировой он предсказал крушение Советского Союза и верил в обновленную Россию, отошедшую от государственного атеизма. По мнению медиума, "северная страна" сможет возвеличить себя, когда придет к Богу. Эдгар Кейси был глубоко верующим человеком,Life. Он состоял в протестантской общине "Ученики Христа", ежедневно читал Библию. После Второй мировой он предсказал крушение Советского Союза и верил в обновленную Россию, отошедшую от государственного атеизма. По мнению медиума, "северная страна" сможет возвеличить себя, когда придет к Богу.

Кейси предсказал возвращение России к традиционным ценностям, благодаря которым на земле воцарится мир.

Дружба России и США

подчеркивает Life. Интересно, что Эдгар Кейси видел будущее в союзе двух держав,Life.

По его мнению, мир на земле настанет только через дружбу России и США.

Когда его спросили, какой будет стратегия новой России, пророк ответил: "Дружба с тем народом, который даже на своих деньгах пишет: "Уповаем на Бога" (англ. In God We Trust — надпись на долларах).

Золотой век человечества

сообщают "Аргументы и Факты". После всех катаклизмов и потрясений Кейси предрекал наступление тысячелетней "золотой эры" объединенного человечества, не разделенного на расы и государства,"Аргументы и Факты".

отмечает , что Кейси использовал теорию циклического развития мира. Он говорил, что в России и странах бывшего СССР воплотились души древних цивилизаций. И если они пробудятся, то смогут открыть "Зал Хроник" — хранилище древних знаний, обладание которыми изменит весь мир. "Царьград", что Кейси использовал теорию циклического развития мира. Он говорил, что в России и странах бывшего СССР воплотились души древних цивилизаций. И если они пробудятся, то смогут открыть "Зал Хроник" — хранилище древних знаний, обладание которыми изменит весь мир.