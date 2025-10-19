Прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления Лувра: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко, ее слова приводит газета Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления Лувра: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко, ее слова приводит газета Figaro

« "Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо <…> (они украли. — Прим. ред.) драгоценности для отмывания денег", — сказала она.

Как отметила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении "не является приоритетной".

Ограбление Лувра

В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. На ограбление они потратили всего семь минут. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.

Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.

По информации издания, злоумышленники украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже газета добавила, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, жены Наполеона III, нашли и возвратили в музей.

По словам источника издания, преступники не тронули самый крупный бриллиант коллекции — "Регент" массой более 140 карат. При этом среди украденного — подвязка императрицы Евгении де Монтихо, инкрустированная более чем 2,6 тысячи бриллиантов, недавно приобретенная музеем за 6,72 миллиона евро.

Как уточнило Министерство культуры Франции , преступники украли восемь драгоценных украшений — тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.