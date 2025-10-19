Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в воскресенье.

"Дорожное хозяйство - основа устойчивого ритма города. Благодаря ответственному труду его работников Москва сохраняет высокий уровень безопасности движения, удобства и комфорта для миллионов горожан и туристов. Круглогодично вы на высочайшем уровне содержите объекты дорожного хозяйства и инженерные сооружения, принимаете участие в крупных проектах создания комфортной городской среды, с прошлого года реализуете масштабную программу комплексного благоустройства улиц, занимаетесь цветочным оформлением и озеленением нашего любимого города", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что в 2025 году в кратчайшие сроки выполнен ремонт участка Тверской улицы по современной технологии. Завершена реставрация объекта культурного наследия федерального значения - Ростокинского акведука. С 2022 года специалисты дорожного хозяйства в составе московской группировки принимают участие в работах по восстановлению инфраструктуры городов-побратимов Москвы – Луганска и Донецка.