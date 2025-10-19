https://ria.ru/20251019/prazdnik-2049813695.html
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 22.10.2025
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-19T12:58:00+03:00
2025-10-19T12:58:00+03:00
2025-10-22T12:58:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_7f14bc4e7e87f08c9172cec2ece3248b.jpg
https://realty.ria.ru/20251022/raboty-2049811788.html
https://ria.ru/20251019/sobyanin-2049813348.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_357:0:2804:1835_1920x0_80_0_0_d7c92c6564f6901ce26ef57328c289a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником
Бирюков поздравил столичных дорожников с праздником
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником.
День работников дорожного хозяйства отмечается в России в воскресенье.
"Дорожное хозяйство - основа устойчивого ритма города. Благодаря ответственному труду его работников Москва сохраняет высокий уровень безопасности движения, удобства и комфорта для миллионов горожан и туристов. Круглогодично вы на высочайшем уровне содержите объекты дорожного хозяйства и инженерные сооружения, принимаете участие в крупных проектах создания комфортной городской среды, с прошлого года реализуете масштабную программу комплексного благоустройства улиц, занимаетесь цветочным оформлением и озеленением нашего любимого города", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он напомнил, что в 2025 году в кратчайшие сроки выполнен ремонт участка Тверской улицы по современной технологии. Завершена реставрация объекта культурного наследия федерального значения - Ростокинского акведука. С 2022 года специалисты дорожного хозяйства в составе московской группировки принимают участие в работах по восстановлению инфраструктуры городов-побратимов Москвы – Луганска и Донецка.
"Для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, асфальтобетонные смеси производятся на городских заводах, за качеством дорожного полотна следят мобильные лаборатории, изменение погодных условий круглосуточно отслеживает собственное управление метеоразработок городских служб", - добавили в ведомстве.