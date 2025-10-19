https://ria.ru/20251019/pozhar-2049247336.html
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи - РИА Новости, 19.10.2025
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи
В поселке Дагомыс в Сочи горят несколько частных домов, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:01:00+03:00
2025-10-19T21:01:00+03:00
2025-10-19T21:39:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049246861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81bf80e7d649d259a6e288adb6a279f8.jpg
https://ria.ru/20251019/cheljabinsk-2049237729.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049246861_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_409458e4bb584e1b41381b97ef2d7b39.jpg
Пожар в поселке Дагомыс в Сочи
Несколько частных домов горят в поселке Дагомыс в Сочи, объявлен повышенный ранг пожара, огонь локализован на 350 "квадратах", сообщает МЧС.
2025-10-19T21:01
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи, объявлен повышенный ранг пожара