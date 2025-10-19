Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи

«

"В поселке городского типа Дагомыс в Сочи произошел пожар в частных домовладениях. <...> Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома. <...> В 19:14 мск огнем охвачены три частных домовладения и один автомобиль. <...> Площадь пожара 350 квадратных метров. <...> В 19:44 мск пожар локализован", — уточнили в ведомстве.