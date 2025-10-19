Рейтинг@Mail.ru
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 19.10.2025 (обновлено: 21:39 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/pozhar-2049247336.html
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи - РИА Новости, 19.10.2025
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи
В поселке Дагомыс в Сочи горят несколько частных домов, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:01:00+03:00
2025-10-19T21:39:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049246861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81bf80e7d649d259a6e288adb6a279f8.jpg
https://ria.ru/20251019/cheljabinsk-2049237729.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в поселке Дагомыс в Сочи
Несколько частных домов горят в поселке Дагомыс в Сочи, объявлен повышенный ранг пожара, огонь локализован на 350 "квадратах", сообщает МЧС.
2025-10-19T21:01
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049246861_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_409458e4bb584e1b41381b97ef2d7b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи

Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи, объявлен повышенный ранг пожара

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В поселке Дагомыс в Сочи горят несколько частных домов, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram.
«

"В поселке городского типа Дагомыс в Сочи произошел пожар в частных домовладениях. <...> Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома. <...> В 19:14 мск огнем охвачены три частных домовладения и один автомобиль. <...> Площадь пожара 350 квадратных метров. <...> В 19:44 мск пожар локализован", — уточнили в ведомстве.

Изначально произошло возгорание двух частных домов на площади 200 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли 69 человек и 21 единицу техники, в том числе 43 человека и 12 единиц техники от МЧС.
В ГУ МЧС уточнили, что объявлен повышенный — второй ранг пожара.
Сотрудники МЧС России ликвилдируют пожар в цехе по производству мебели в Челябинске - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Челябинске потушили пожар в мебельном цехе
Вчера, 19:12
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала