Рейтинг@Mail.ru
Полиция нашла вещдоки, оставленные грабителями рядом с Лувром - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 19.10.2025 (обновлено: 18:44 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/politsija-2049231228.html
Полиция нашла вещдоки, оставленные грабителями рядом с Лувром
Полиция нашла вещдоки, оставленные грабителями рядом с Лувром - РИА Новости, 19.10.2025
Полиция нашла вещдоки, оставленные грабителями рядом с Лувром
Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщила газета Parisien. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:50:00+03:00
2025-10-19T18:44:00+03:00
в мире
франция
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_0:313:3054:2031_1920x0_80_0_0_3cf92ff020fb8b5215d3e799a456aa57.jpg
https://ria.ru/20251019/luvr-2049207435.html
https://ria.ru/20251019/luvr-2049216221.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_5869198182ecc3d6ca188239645a6980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, лувр
В мире, Франция, Лувр
Полиция нашла вещдоки, оставленные грабителями рядом с Лувром

Полиция нашла в Лувре предметы, оставленные грабителями

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщила газета Parisien.
«
"В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло. <...> Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега", — указано в публикации.
Автолестница у Лувра, через которую грабители проникли в музей - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В МВД Франции рассказали, как грабители проникли в Лувр
Вчера, 14:20
В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. На ограбление они потратили всего семь минут. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
По информации издания, злоумышленники украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, жены Наполеона III, нашли и возвратили в музей. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции — "Регент" массой более 140 карат украден не был. Точная сумма ущерба уточняется.
Глава Минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что при ограблении никто не пострадал.
Бывший префект полиции Парижа считает, что грабители заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование.
Обстановка у Лувра, где произошло ограбление - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ: в ограблении Лувра участвовали четыре человека
Вчера, 15:41
 
В миреФранцияЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала