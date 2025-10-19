Полиция нашла вещдоки, оставленные грабителями рядом с Лувром

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщила газета Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщила газета Parisien

« "В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло. <...> Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега", — указано в публикации.

В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. На ограбление они потратили всего семь минут. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.

Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.

По информации издания, злоумышленники украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, жены Наполеона III, нашли и возвратили в музей. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции — "Регент" массой более 140 карат украден не был. Точная сумма ущерба уточняется.

Глава Минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что при ограблении никто не пострадал.