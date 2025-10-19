Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 19.10.2025 (обновлено: 16:42 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/pirotekhnika-2049221012.html
В Москве мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро
В Москве мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро - РИА Новости, 19.10.2025
В Москве мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро
Полицейские задержали мужчину, которой поджег пиротехнику в вагоне московского метро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T16:24:00+03:00
2025-10-19T16:42:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
https://ria.ru/20241011/metro-1977647713.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро

В Москве задержали мужчину, который привел в действие пиротехнику в вагоне метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, которой поджег пиротехнику в вагоне московского метро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Уточняется, что в воскресенье около 13:00 на перегоне между станциями "Тропарево" и "Юго-Западная" мужчина 1972 года рождения привел в действие пиротехнику, из-за чего в вагоне раздался хлопок.
«

"Нарушитель был мгновенно задержан сотрудниками полиции прямо на месте и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Полиция проводит проверку.
В свою очередь, прокуратура также взяла ход расследования на контроль.
"Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также привлечение злоумышленника к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро
11 октября 2024, 17:04
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала