Полицейские задержали мужчину, которой поджег пиротехнику в вагоне московского метро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.10.2025
В Москве мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Полицейские задержали мужчину, которой поджег пиротехнику в вагоне московского метро, сообщили в пресс-службе
столичного главка МВД.
Уточняется, что в воскресенье около 13:00 на перегоне между станциями "Тропарево" и "Юго-Западная" мужчина 1972 года рождения привел в действие пиротехнику, из-за чего в вагоне раздался хлопок.
«
"Нарушитель был мгновенно задержан сотрудниками полиции прямо на месте и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Полиция проводит проверку.
В свою очередь, прокуратура также взяла ход расследования на контроль.
"Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также привлечение злоумышленника к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.