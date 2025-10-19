В Москве мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, которой поджег пиротехнику в вагоне московского метро, сообщили в Полицейские задержали мужчину, которой поджег пиротехнику в вагоне московского метро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Уточняется, что в воскресенье около 13:00 на перегоне между станциями "Тропарево" и "Юго-Западная" мужчина 1972 года рождения привел в действие пиротехнику, из-за чего в вагоне раздался хлопок.

« "Нарушитель был мгновенно задержан сотрудниками полиции прямо на месте и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Полиция проводит проверку.

В свою очередь, прокуратура также взяла ход расследования на контроль.