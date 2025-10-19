Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в Турции

С 11 октября Пакистан и Афганистан сообщали о ряде столкновений вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран.

В среду министерство иностранных дел Пакистана объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов, которое позже было продлено до окончания переговоров в Дохе.