Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в Турции - РИА Новости, 19.10.2025
07:34 19.10.2025
Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в Турции
Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в Турции
Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в конце следующей недели в Турции, сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T07:34:00+03:00
2025-10-19T07:34:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
доха
турция
пакистан
афганистан
доха
турция
в мире, пакистан, афганистан, доха, турция
В мире, Пакистан, Афганистан, Доха, Турция
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости. Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в конце следующей недели в Турции, сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
"Делегации вновь встретятся в Стамбуле 25 октября, и мы обсудим все детали", - написал он в соцсети X, подтверждая достижение перемирия между двумя странами.
Ранее министерство иностранных дел Катара сообщило, что Пакистан и Афганистан в ходе переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня. Страны также договорились создать механизмы для консолидации устойчивого мира между двумя странами. Для обеспечения устойчивого характера прекращения огня и проверки его выполнения было решено провести дополнительные встречи в ближайшие дни.
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где уничтожили трех руководителей пакистанских талибов, а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. Минобороны Афганистана предупредило, что последствия этих ударов лягут на плечи пакистанских военных.
С 11 октября Пакистан и Афганистан сообщали о ряде столкновений вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран.
В среду министерство иностранных дел Пакистана объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов, которое позже было продлено до окончания переговоров в Дохе.
