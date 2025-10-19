Средняя страховая пенсия в России составила чуть более 24 тысяч рублей

https://ria.ru/20251019/pensija-2049165187.html
Средняя страховая пенсия в России сегодня составляет чуть более 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. РИА Новости, 19.10.2025
