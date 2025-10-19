Рейтинг@Mail.ru
Средняя страховая пенсия в России составила чуть более 24 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/pensija-2049165187.html
Средняя страховая пенсия в России составила чуть более 24 тысяч рублей
Средняя страховая пенсия в России составила чуть более 24 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2025
Средняя страховая пенсия в России составила чуть более 24 тысяч рублей
Средняя страховая пенсия в России сегодня составляет чуть более 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T03:55:00+03:00
2025-10-19T03:55:00+03:00
общество
россия
андрей гиринский
рудн
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
https://ria.ru/20251016/pensii-2048516074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей гиринский, рудн, пенсия
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН, Пенсия
Средняя страховая пенсия в России составила чуть более 24 тысяч рублей

Гиринский: средняя страховая пенсия в России составила 24 тысячи рублей

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средняя страховая пенсия в России сегодня составляет чуть более 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"Средний размер (страховой пенсии - ред.) в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей", - сказал Гиринский.
Он отметил, что страховая пенсия по истечении переходного периода пенсионной реформы будет выплачиваться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет. Однако для ее получение необходимо будет иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ноябре
16 октября, 03:40
 
ОбществоРоссияАндрей ГиринскийРУДНПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала