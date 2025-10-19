Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство столичных парков продолжится в Москве в 2026 г
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:12 19.10.2025 (обновлено: 13:12 22.10.2025)
Благоустройство столичных парков продолжится в Москве в 2026 г
Благоустройство Парка Горького, "Сокольников" и "Коломенского" продолжится в 2026 году в Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.10.2025
Благоустройство столичных парков продолжится в Москве в 2026 г

Парк Горького, "Сокольники" и "Коломенское" продолжат благоустраивать

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве
Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Благоустройство Парка Горького, "Сокольников" и "Коломенского" продолжится в 2026 году в Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
"Событийный календарь города давно стал одним из самых насыщенных в мире. Учреждения культуры и парки привлекают огромное число посетителей и зрителей. Значительные средства в проекте бюджета 2026–2028 годов предусмотрены на развитие инфраструктуры театров, музеев, библиотек, культурных центров и благоустройство парков... Кроме того, в 2026 году планируется продолжить благоустройство парков, включая крупнейшие: Парк Горького, "Сокольники" и "Коломенское", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Он отметил, что продолжится реализация масштабного проекта строительства Национального центра "Россия" — постоянной площадки для демонстрации достижений всех регионов России. На его территории расположатся выставки, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, молодёжный креативный кластер, конгресс-центр и площадки для делового общения.
Крымский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Правильный ракурс. Как Москву преображает городская подсветка
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияСергей Собянин"Сокольники"
 
 
