Благоустройство столичных парков продолжится в Москве в 2026 г

"Событийный календарь города давно стал одним из самых насыщенных в мире. Учреждения культуры и парки привлекают огромное число посетителей и зрителей. Значительные средства в проекте бюджета 2026–2028 годов предусмотрены на развитие инфраструктуры театров, музеев, библиотек, культурных центров и благоустройство парков... Кроме того, в 2026 году планируется продолжить благоустройство парков, включая крупнейшие: Парк Горького, "Сокольники" и "Коломенское", - написал Собянин в канале на платформе Max.