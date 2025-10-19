https://ria.ru/20251019/parizh-2049203974.html
В Париже начали расследование ограбления в Лувре, сообщили СМИ
В Париже начали расследование ограбления в Лувре, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2025
В Париже начали расследование ограбления в Лувре, сообщили СМИ
Прокуратура Парижа начала расследование ограбления в музее Лувр, пишет издание Parisien. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:01:00+03:00
2025-10-19T14:01:00+03:00
2025-10-19T14:01:00+03:00
в мире
париж
франция
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_0:313:3054:2031_1920x0_80_0_0_3cf92ff020fb8b5215d3e799a456aa57.jpg
https://ria.ru/20251011/makron-2047717586.html
https://ria.ru/20251019/korona-2049201000.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_5869198182ecc3d6ca188239645a6980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, лувр
В мире, Париж, Франция, Лувр
В Париже начали расследование ограбления в Лувре, сообщили СМИ
Parisien: прокуратура Парижа начала расследование ограбления в Лувре