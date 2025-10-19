Рейтинг@Mail.ru
14:01 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/parizh-2049203974.html
В Париже начали расследование ограбления в Лувре, сообщили СМИ
В Париже начали расследование ограбления в Лувре, сообщили СМИ
Прокуратура Парижа начала расследование ограбления в музее Лувр, пишет издание Parisien. РИА Новости, 19.10.2025
в мире, париж, франция, лувр
В мире, Париж, Франция, Лувр
В Париже начали расследование ограбления в Лувре, сообщили СМИ

Parisien: прокуратура Парижа начала расследование ограбления в Лувре

Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование ограбления в музее Лувр, пишет издание Parisien.
Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления.
"Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту организованного ограбления (в Лувре - ред.) и сговора с целью совершения преступления", - говорится в публикации.
Отмечается, что правоохранители продолжают оценку ущерба музею.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
В миреПарижФранцияЛувр
 
 
