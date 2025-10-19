Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: ЖК на 1086 квартир строят по реновации в районе Свиблово
10:03 19.10.2025
Овчинский: ЖК на 1086 квартир строят по реновации в районе Свиблово
Овчинский: ЖК на 1086 квартир строят по реновации в районе Свиблово - РИА Новости, 19.10.2025
Овчинский: ЖК на 1086 квартир строят по реновации в районе Свиблово
Жилой комплекс на 1086 квартир с готовой улучшенной отделкой возводят для участников программы реновации в районе Свиблово Северо-Восточного административного... РИА Новости, 19.10.2025
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: ЖК на 1086 квартир строят по реновации в районе Свиблово

Овчинский: дом на 1086 квартир введут по реновации на северо-востоке Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Жилой комплекс на 1086 квартир с готовой улучшенной отделкой возводят для участников программы реновации в районе Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка по адресу улица Кольская, 7 возводится с июня 2023 года на земельном участке в свыше 2,5 гектара. По словам главы департамента, сейчас на объекте завершают устройство железобетонных конструкций и возведение наружных стен. Общая площадь жилого комплекса превысит 112 тысяч квадратных метров, из которых более 64 тысяч "квадратов" отведено под жилье. Нежилые помещения на первых этажах здания отдадут под кофейни, пекарни, магазины, в подъездах также предусмотрят рабочие места для консьержей и колясочные.
"В районе Свиблово возводят жилой комплекс из четырех двухсекционных корпусов, из 1086 квартир в котором 17 спроектированы специально для маломобильных граждан. Рядом с домом находится станция метро "Свиблово". В районе есть школы, детские сады и больница, торговые центры и другие необходимые объекты инфраструктуры. Недалеко расположены парки "Свиблово" и Капустинский и два сквера", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что во дворе для жителей будущего ЖК обустроят просторную досуговую зону с тремя детскими и двумя спортивными площадками, локациями для отдыха. Вместе с тем, дом возводится по принципу безбарьерной среды без лестниц и порогов, с приспособленными для маломобильных жильцов лифтами.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что еще около восьми тысяч москвичей приступили к переселению в рамках реновации в 14 новостроек. Всего же с начала программы уже свыше 235 тысяч горожан переехали или находятся в стадии переезда в новые квартиры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Овчинский: в третьем квартале "Макет Москвы" посетили 150 тысяч человек
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
