В Калининграде девять школьников отравились в кафе - РИА Новости, 19.10.2025
10:39 19.10.2025
В Калининграде девять школьников отравились в кафе
В Калининграде девять школьников отравились в кафе
калининград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Калининград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 окт - РИА Новости. Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы №3 в Калининграде. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что применение экспресс-диагностики позволило оперативно расшифровать этиологию вспышки. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления оценили соблюдение санитарного законодательства одновременно и в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.
"В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек", - добавили в пресс-службе.
С учетом эпидемиологического риска деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.
