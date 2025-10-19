Министр здравоохранения Бурятии раскрыла, чем отравились десятки людей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пациенты, отравившиеся в Улан-Удэ, ели шаурму и онигири, написала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в Telegram-канале.
Она призвала тех, кто ел шаурму, онигири в торговой сети "Николаевский" и у кого возникли симптомы кишечной инфекции обратиться за медицинской помощью.
Лудупова добавила, что медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в круглосуточном усиленном режиме.
Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК России).
