Министр здравоохранения Бурятии раскрыла, чем отравились десятки людей - РИА Новости, 19.10.2025
10:30 19.10.2025 (обновлено: 11:30 19.10.2025)
Министр здравоохранения Бурятии раскрыла, чем отравились десятки людей
Министр здравоохранения Бурятии раскрыла, чем отравились десятки людей
Министр здравоохранения Бурятии раскрыла, чем отравились десятки людей

Отравившиеся в Улан-Удэ ели шаурму и онигири

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пациенты, отравившиеся в Улан-Удэ, ели шаурму и онигири, написала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в Telegram-канале.

Она призвала тех, кто ел шаурму, онигири в торговой сети "Николаевский" и у кого возникли симптомы кишечной инфекции обратиться за медицинской помощью.

Лудупова добавила, что медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в круглосуточном усиленном режиме.

Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК России).
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
