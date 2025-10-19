https://ria.ru/20251019/otmena-2049251182.html
В Херсонской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2025
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
