В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли ограничения
В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли ограничения - РИА Новости, 19.10.2025
В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.10.2025
В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли ограничения
Ограничения в работе аэропортов Самары, Саратова и Уфы сняты