Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте
05:01 19.10.2025
Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте
Власти Нигерии назвали ложными сообщения в СМИ об аресте ряда офицеров якобы по обвинению в подготовке военного переворота, сообщил штаб обороны (DHQ) страны. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
нигерия
нигерия
в мире, нигерия
В мире, Нигерия
© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Власти Нигерии назвали ложными сообщения в СМИ об аресте ряда офицеров якобы по обвинению в подготовке военного переворота, сообщил штаб обороны (DHQ) страны.
Ранее портал Sahara Reporters сообщил, что главной причиной отмены парада в честь 65-летнего юбилея независимости Нигерии стали аресты офицеров из отдела советника по вопросам внутренней безопасности (ONSA), они якобы планировали государственный переворот.
"Внимание штаба обороны привлек ложный и вводящий в заблуждение доклад онлайн СМИ, в нем утверждается, что отмена празднеств по случаю 65-летнего юбилея независимости Нигерии была связана с предполагаемой попыткой военного переворота. Новость также включила в себя ложные ссылки на недавний пресс-релиз штаба обороны, в котором говорится об аресте 16 офицеров, находящихся под следствием за профессиональные преступления", - говорится в сообщении штаба обороны в социальной сети X.
В феврале вооруженные силы Нигерии опровергли сообщение о подготовке в стране государственного переворота, о котором также сообщил портал Sahara Reporters.
В мире
Нигерия
 
 
