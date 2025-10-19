https://ria.ru/20251019/nigerija-2049168609.html
Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте
Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте - РИА Новости, 19.10.2025
Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте
Власти Нигерии назвали ложными сообщения в СМИ об аресте ряда офицеров якобы по обвинению в подготовке военного переворота, сообщил штаб обороны (DHQ) страны. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T05:01:00+03:00
2025-10-19T05:01:00+03:00
2025-10-19T05:01:00+03:00
в мире
нигерия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg
https://ria.ru/20251016/maduro-2048513050.html
https://ria.ru/20250811/armiya-2034614600.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_90c8012291552290474b4f7e629c0253.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия
Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте
В Нигерии опровергли сообщения об аресте офицеров за подготовку переворота
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Власти Нигерии назвали ложными сообщения в СМИ об аресте ряда офицеров якобы по обвинению в подготовке военного переворота, сообщил штаб обороны (DHQ) страны.
Ранее портал Sahara Reporters сообщил, что главной причиной отмены парада в честь 65-летнего юбилея независимости Нигерии
стали аресты офицеров из отдела советника по вопросам внутренней безопасности (ONSA), они якобы планировали государственный переворот.
"Внимание штаба обороны привлек ложный и вводящий в заблуждение доклад онлайн СМИ, в нем утверждается, что отмена празднеств по случаю 65-летнего юбилея независимости Нигерии была связана с предполагаемой попыткой военного переворота. Новость также включила в себя ложные ссылки на недавний пресс-релиз штаба обороны, в котором говорится об аресте 16 офицеров, находящихся под следствием за профессиональные преступления", - говорится в сообщении штаба обороны в социальной сети X.
В феврале вооруженные силы Нигерии опровергли сообщение о подготовке в стране государственного переворота, о котором также сообщил портал Sahara Reporters.