Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте

"Внимание штаба обороны привлек ложный и вводящий в заблуждение доклад онлайн СМИ, в нем утверждается, что отмена празднеств по случаю 65-летнего юбилея независимости Нигерии была связана с предполагаемой попыткой военного переворота. Новость также включила в себя ложные ссылки на недавний пресс-релиз штаба обороны, в котором говорится об аресте 16 офицеров, находящихся под следствием за профессиональные преступления", - говорится в сообщении штаба обороны в социальной сети X.