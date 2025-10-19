Невеста умерла за неделю до свадьбы из-за татуировки, сделанной женихом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В белорусском городе Молодечно 21-летняя Александра умерла за неделю до собственной свадьбы из-за татуировки, сообщил государственный телеканал ОНТ.
"Саша принимала парацетамол, продержалась двое суток, пока не потеряла сознание. Врачи обнаружили воспалительный процесс в организме пациентки, то есть сепсис", — говорится в сообщении.
Сеанс тату прошел меньше чем за две недели до даты свадьбы, мастером был жених Александры. После процедуры у девушки поднялась температура, однако к врачам она не обращалась.
К версии о том, что несчастный случай спровоцировала татуировка, пришли врачи. Семья погибшей, однако, сомневается и ждет результатов судебной экспертизы. Следственный комитет Белоруссии пока не дал официального комментария, так как по делу продолжается расследование.
