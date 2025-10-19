Рейтинг@Mail.ru
Невеста умерла за неделю до свадьбы из-за татуировки, сделанной женихом
23:08 19.10.2025 (обновлено: 23:09 19.10.2025)
Невеста умерла за неделю до свадьбы из-за татуировки, сделанной женихом
Невеста умерла за неделю до свадьбы из-за татуировки, сделанной женихом - РИА Новости, 19.10.2025
Невеста умерла за неделю до свадьбы из-за татуировки, сделанной женихом
В белорусском городе Молодечно 21-летняя Александра умерла за неделю до собственной свадьбы из-за татуировки, сообщил государственный телеканал ОНТ. РИА Новости, 19.10.2025
Невеста умерла за неделю до свадьбы из-за татуировки, сделанной женихом

ОНТ: в Белоруссии девушка умерла от сепсиса за неделю до свадьбы

Молодожены во Дворце бракосочетания
Молодожены во Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Лев Устинов
Перейти в медиабанк
Молодожены во Дворце бракосочетания. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В белорусском городе Молодечно 21-летняя Александра умерла за неделю до собственной свадьбы из-за татуировки, сообщил государственный телеканал ОНТ.
"Саша принимала парацетамол, продержалась двое суток, пока не потеряла сознание. Врачи обнаружили воспалительный процесс в организме пациентки, то есть сепсис", — говорится в сообщении.
Сеанс тату прошел меньше чем за две недели до даты свадьбы, мастером был жених Александры. После процедуры у девушки поднялась температура, однако к врачам она не обращалась.
К версии о том, что несчастный случай спровоцировала татуировка, пришли врачи. Семья погибшей, однако, сомневается и ждет результатов судебной экспертизы. Следственный комитет Белоруссии пока не дал официального комментария, так как по делу продолжается расследование.
