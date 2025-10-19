Невеста умерла за неделю до свадьбы из-за татуировки, сделанной женихом

"Саша принимала парацетамол, продержалась двое суток, пока не потеряла сознание. Врачи обнаружили воспалительный процесс в организме пациентки, то есть сепсис", — говорится в сообщении.

Сеанс тату прошел меньше чем за две недели до даты свадьбы, мастером был жених Александры. После процедуры у девушки поднялась температура, однако к врачам она не обращалась.